CA : L’offre pour Mesmari rejetÃ©e ! Le Zamalek supervise

CA : L’offre pour Mesmari rejetée ! Le Zamalek supervise

L’attaquant libyen Fahd Mesmari ne viendra probablement pas au Club Africain. En effet, l’offre financière des clubistes a été jugée trop basse par les dirigeants d’Al Ittihad qui auraient définitivement fermé la porte aux négociations et ont préféré discuter avec d’autres clubs.

La position des responsables du club libyen est encouragée par l’intérêt du Zamalek qui a sondé le joueur et son entourage et serait prêt à formuler une offre bien plus intéressante pour Al Ittihad afin de s’offrir les services de Mesmari.