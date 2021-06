CA-Louhichi : « La demie-finale n’est pas une performance pour le CA »

Le Club Africain est parvenu à décrocher son billet pour la demi-finale de la Coupe de Tunisie après avoir dominé l’AS Soliman (2/1). Le coach des Rouges et Blancs, Montassar Louhichi a déclaré à la fin de la rencontre : « Pour un grand club comme le CA, ce n’est pas une performance d’atteindre ce stade de la compétition. Ce qui me fait plaisir c’est qu’on en est là, malgré toutes les difficultés de cette saison. La Coupe n’est pas un objectif pour le Club Africain qui doit avoir de bien plus grandes ambitions ».

GnetNews