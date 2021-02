CA-Mohssen Trabelsi : « Président par intérim ? Je suis prêt »

L’Union pour le Club Africain a élu le docteur Mohssen Trabelsi pour éventuellement occuper le poste de président du Club Africain par intérim après l »viction, dvenue très probable, du bureau directeur actuel et Abdessalam Younssi.

Trabelsi a remercié tous ceux qui ont cru en lui et a déclaré : « Je suis prêt à assumer cette énorme responsabilité. Notre club est plus que jamais menacé et nous devons tous faire en sorte que cette situation ne dure pas davantage ».

GnetNews