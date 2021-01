CA : Younsi calme les supporters ! Ngameni : « Il ment »

Abdessalam Younsi a fait savoir, dans un communiqué publié jeudi, qu’il a chargé un cabinet d’avocats en France pour régler les litiges financiers auprès de la FIFA. Le président du Club Africain a précisé que la somme exigée par l’instance internationale pour lever l’interdiction de recrutement est disponible.

Quelques heures après, l’agent des deux joueurs camerounais, Serge Nicolas Song et Didier Yimga, Donald Ngameni a déclaré à GnetNews que la lettre publiée sur la page officielle du CA est fausse : « C’est une nouvelle sortie médiatique pour calmer les supporters. Aucun avocat n’écrit aussi mal et la FIFA n’accepte pas ce genre de règlement. . Et puis, qu’est-ce qui empêche la direction clubiste de contacter directement les personnes concernées. De toutes les manières, nous attendons le verdict de la commission de discipline qui va frapper fort ».

GnetNews