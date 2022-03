CAN 2022 – 2024 : La CAHB retire l’organisation au Maroc et à l’Algérie

La Confédération Africaine de Hand-Ball a décidé, au cours d’une réunion tenue ce mardi, de retirer l’organisation de la CAN 2022 au Maroc et celle de 2024 à l’Algérie en raison des « divergences extra-sportives entre la Fédération Royale Marocaine et la Fédération Algérienne de Hand-Ball ».

GnetNews