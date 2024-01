CAN 2024 : La RD Congo élimine l’Egypte

Le 8e de finale entre l’Égypte et la République Démocratique du Congo est allé au bout du suspense et des tirs au but pour livrer son dénouement (1-1 a.p., 8-7 t.a.b. ). Les Léopards retrouveront la Guinée en quarts de finale. Le gardien de Rodez, Lionel Mpasi, a inscrit le tir au but victorieux.