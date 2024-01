CAN 2024 : La Tunisie hors sujet ! Compétition terminée

Obligée de gagner contre l’Afrique du Sud, la sélection tunisienne de football n’a obtenu que le point du match nul contre les Bafan Bafana. La plus grosse occasion a été dilapidée par Jouini à cinq minutes de la fin du match. Sa tête à bout portant est partie en haut de la transversale.

Après la défaite face à la Namibie et le nul contre le Mali, les joueurs de Kadri quittent la compétition avec seulement deux points au compteur et une dernière place dans son groupe. C’est la pire participation de la Tunisie depuis la CAN 2013 où elle avait quitté la compétition après trois matchs nuls.