CAN 2024 : Le Maroc salue la compétition ! L’Afrique du Sud avance

Demi-finaliste de la Coupe du monde au Qatar, le Maroc n’a pas pu tenir son rang dans cette CAN 2024. Les joueurs de Regragui ont concédé la défaite (2/0) face à l’Afrique du Sud. Le premier but a été inscrit par Makgopa à la 56ème minute. A cinq minutes de la fin du match, Hakimi a raté un pénalty obtenu par El Kaabi. Du droit, le latéral marocain ouvre son pied et voit son ballon s’envoler et heurter le haut de la barre de Williams. Dans le temps additionnel, les Bafana Bafana ont fait le break grâce à Mokoena. Ils affronteront le Cap Vert en quart de finale.

Suite à ce succès, les Bafana Bafana creusent l’écart avec les Lions de l’Atlas dans les statistiques. Depuis 1998, c’est la dixième confrontation entre les deux sélections. L’Afrique du Sud s’est imposée 4 fois, contre 2 pour les Marocains. Trois matchs se son terminé sur des scores de parité.