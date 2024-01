CAN 2024 : Le Sénégal assure face à la Gambie

Porté par un but de Pape Gueye (OM) et un doublé de Lamine Camara (Metz), le Sénégal s’est tranquillement imposé contre une Gambie réduite à 10 avant la pause (3-0). Le score aurait même pu être plus large avant davantage de précision dans le dernier geste (24e, 56e, 72e) mais Aliou Cissé se contentera de ce succès net et sans bavure.