CAN U17 : La Tunisie gagne et valide son billet pour le Mondial

Ka sélection tunisienne des moins de 17 ans a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN U17 et surtout la Coupe du Monde U17 au Qatar (3-27 novembre) en s’imposant 2-1 face à la Gambie, lors de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations U17.