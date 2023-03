CAN U20 : La Tunisie en demi-finale et qualifiÃ©e pour le Mondial 2023

CAN U20 : La Tunisie en demi-finale et qualifiée pour le Mondial 2023

La sélection tunisienne des moins de 20 ans disputera cette année la phase finale de la Coupe du Monde U20. A la suite d’une rencontre au scénario invraisemblable disputée ce vendredi face au Congo en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20, les joueurs d’Adel Sellimi ont validé le dernier billet pour le mondial.

A la fin des 120 minutes, le score était de trois buts partout entre la Tunisie et le Congo. L’intervention de la VAR a annulé deux buts, un de chaque côté, dans ce quart de finale.

Aux tirs au but, Raed Gazzah a été le héros tunisien grâce à ses parades et au final, la Tunisie s’est imposée par cinq tirs à quatre (Ghorbal, Dhaoui, Chouchene, Garreb, Abid qui ont marqué et Hmidi, Snana qui ont raté).

En demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, la Tunisie affrontera le Sénégal.