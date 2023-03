CAN U20 : Le SÃ©nÃ©gal, trop fort pour la Tunisie

CAN U20 : Le Sénégal, trop fort pour la Tunisie

Grand favori de la compétition, le Sénégal s’est logiquement imposé face à la Tunisie en demi-finale de la CAN U20 sur le score de trois buts à zéro. Les Sénégalais ont été meilleurs sur l’ensemble du match. Les trois buts inscrits par Pape Demba et Lamine Camara (7, 18 et 52 mn). Les Aiglons devront se contenter d’une place en match de classement qui l’opposera vendredi au Nigeria ou à la Gambie.

