CAN U20 : L’Ouganda étrille la Tunisie

Après avoir éliminé le Maroc en quart de finale, l’équipe de Tunisie U20 a quitté la CAN de la plus mauvaise ses manières. Totalement dépassée sur le plan technique et physique, la sélection entrainée par Maher Kanzari a concédé la défaite (4/1) contre une éteincelante équipe de l’Ouganda.

L’unique but des Tunisiens a été inscrit à la 40ème minute par Adam Bellamine.

Vendredi, les Aiglons disputeront le match de classement contre la Gambie.

GnetNews