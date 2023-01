Canada : Justin Trudeau nomme une conseillère chargée de la lutte contre l’islamophobie

Le Canada annonce la nomination de la première conseillère chargée de combattre l’islamophobie ; une première en Occident, où la haine de l’Islam et des musulmans, pourtant palpable, n’est pas considérée comme une forme de discrimination.

Justin Trudeau a annoncé hier, jeudi, la nomination d’Amira Elghawaby en tant, que première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, annonce un communiqué paru sur le site du Premier ministre Canadien.

« À titre de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, Mme Elghawaby agira en tant que porte-parole, conseillère, experte et représentante afin de soutenir et d’améliorer les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte contre l’islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l’intolérance religieuse », souligne la primature canadienne.

Elle conseillera le gouvernement dans « l’élaboration de politiques, et des propositions législatives en la matière, et contribuera à promouvoir le respect de l’équité, de l’inclusion et de la diversité, » ajoute, en substance la même source.

« L’islamophobie est une expérience vécue par les communautés musulmanes de notre pays, et elle exige une action constante », reconnait Justin Trudeau.

Amira Elghawaby est une journaliste, et une militante des droits de la personne. Elle possède une vaste expérience en matière de soutien à des initiatives visant à contrer la haine et à promouvoir l’inclusion. La nouvelle conseillère est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec distinction) en journalisme et en droit de l’Université Carleton.