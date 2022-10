Tunisie/ Cancer du sein : PrÃ©valence, symptÃ´mes et facteurs de risque, selon Pr Khaled Rahal

Tunisie/ Cancer du sein : Prévalence, symptômes et facteurs de risque, selon Pr Khaled Rahal

Comme chaque année, le mois d’octobre marque dans le monde entier la période de l’Octobre Rose, dédié à la sensibilisation au cancer du sein.

En Tunisie, le nombre de cas de cancer du sein est hausse continuelle. Plusieurs facteurs sont en cause. A cette occasion et pour sensibiliser les Tunisiennes à cette maladie qui ne cesse de faire des victimes, l’Association Tunisienne d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein (ATAMCS), a organisé ce mardi 25 octobre une journée de prévention dans les locaux de l’Institut Français de Tunisie avec qui elle est partenaire.

Il était possible pour toutes les femmes qui le souhaite de bénéficier d’un diagnostic par palation gratuit, grappe au concours de médecins bénévoles.

Par ailleurs, une conférence a été animée par le Professeur Khaled Rahal, Chef du service de chirurgie carcinologique à l’Institut Salah-Azaïez, à Tunis et Président de l’Association tunisienne d’assistance aux malades du cancer du sein, afin de faire le point sur cette maladie en Tunisie.

Quelques chiffres

Dans le monde, le nombre de cancers du sein est en augmentation constante. Il est passé de 12,7 millions de cas en 2008 à 22,2 millions en 2022. S’il était jusque là, situé en deuxième position après celui des poumons, il a en 2022, pris la tête.

Au dernier recensement en Tunisie, 20,500 nouveaux cas de cancer du sein ont été découverts. Selon le professeur Rahal ce chiffre, pourrait atteindre les 22.000 d’ici l’année 2024. « Nous avons un vieillissement de la population tunisienne et donc plus de risques de voir le nombre de cas de cancers du sein augmenter », a-t-il dit.

Quelles sont les principales causes de cette hausse ?

En plus du vieillissement de la population et de l’augmentation de l’espérance de vie, d’autres facteurs entrent en jeu.

D’abord la hausse du niveau de médicalisation. « Au fil des années, le dépistage est devenu plus important. De plus, grappe à l’ouverture d’hôpitaux et notamment de dispensaire, de nombreuses femmes ont pu avoir accès aux dépistages », affirme le médecin.



La vie reproductive a également eu un impact sur les chiffres. L’âge avancé du mariage et donc des grossesses favorise l’apparition de cancers du sein chez la femme car elles sont plus exposées.

Autres incidence, celle de l’alimentation. « Notre régime alimentaire est de plus en plus composé d’aliments à base de graisse animale. La consommation d’alcool est également un facteur de risque », ajoute le Dr Rahal.

Enfin les autres causes concernent l’environnement (radiations, tabac, pollution).

L’importance du dépistage

La tranche d’âge la plus exposée au cancer du sein sont les femmes âgées entre 60 et 64 ans. Cependant, il n’est pas rare de diagnostiquer des jeunes femmes. D’où l’importance du dépistage, qui reste tardif en Tunisie. Selon le Pr Khaled Rahal, 20% des femmes diagnostiquées viennent à un stade avancé de la maladie. « Cela concerne toutes les catégories sociales. Souvent elles sont dans le déni par peur de la découverte d’un cancer et par peur de devenir un fardeau pour leur famille ».

Pourtant, il y a des signes qui peuvent alerter. D’abord les antécédents familiaux. A cet, égard, 5 à 10% des cas présentent des cancers familiaux. Ainsi, si un membre de sa famille a déjà été victime de la maladie, il est indispensable de faire dépister régulièrement.

Par ailleurs, Pr Rahal explique que le cancer peut vivre dans notre corps sans que l’on s’en aperçoive. « Une tumeur met entre 8 et 10 ans pour atteindre 1 cm ou 1 gramme ». Certains symptômes peuvent prévenir l’apparition d’une tumeur: douleurs mammaires, présence de nodules, écoulement, rétraction cutanée, apparition d’une boule suspecte ou maladie du Paget.

« Je recommande aux femmes de pratiquer l’auto-palpation à partir de la puberté, une fois par mois, après la fin des règles », souligne Khaled Rahal. En cas de doute, il faut se diriger vers un médecin qui prescrira une échographie ou une mammographie.

A noter que la mammographie est recommandée pour toutes les femmes âgées entre 50 et 74 ans, tous les deux ans.

En ce qui concerne les attitudes qui permettent de prévenir le cancer du sein, le médecin préconise d’avoir recours à l’allaitement, de pratiquer une activité physique et de favoriser l’huile d’olive, les fruits et les légumes et aussi d’éviter l’alcool et le tabac. Pour celles qui sont dites à risque, il est préférable de faire un examen à partir de 35 ans tous les 12 à 18 mois.

L’Association Tunisienne d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein organisent régulièrement des événements de sensibilisation dans toute la Tunisie. Selon, Mejda Felfoul, secrétaire générale de l’association, il subsiste encore un manque d’informations autour du cancer du sein. « Nous essayons d’orienter les femmes qui veulent se faire dépister, mais également les femmes malades dans leur combat », nous-a-t-elle dit.

Wissal Ayadi