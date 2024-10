Célébration des 79 ans des Nations Unies : La Tunisie réaffirme son engagement pour un ordre international équitable

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a pris part le 24 octobre 2024 à la commémoration du 79e anniversaire de la fondation de l’Organisation des Nations Unies, organisée à l’Académie diplomatique internationale de Tunis. La cérémonie a rassemblé le coordonnateur résident de l’ONU en Tunisie, des membres du corps diplomatique accrédités en Tunisie, des représentants d’organismes internationaux, ainsi que de hauts responsables et membres de la société civile.

Dans son allocution, M. Nafti a souligné l’importance de cette date, rappelant le besoin de coopération et de partenariat international pour assurer la paix, la sécurité et le bien-être de tous. Le ministre a réitéré l’engagement de la Tunisie à promouvoir les valeurs et les principes fondamentaux des Nations Unies, notamment l’égalité souveraine entre les États, le règlement pacifique des conflits et le respect des droits humains et du développement pour tous.

Le ministre a également rappelé les victoires diplomatiques de la Tunisie au sein des Nations Unies, telles que la résolution en faveur de la ville de Sakiet Sidi Youssef, la bataille de Bizerte, les actions face aux agressions à Hammam Chott et l’assassinat d’Abou Jihad. Plus récemment, il a souligné le succès de la Tunisie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité en 2020, d’adopter la résolution 2532 à l’initiative du président de la République, pour instaurer une trêve humanitaire durant la pandémie de Covid-19, renforçant ainsi la solidarité internationale.

M. Nafti a également rappelé la longue tradition de la Tunisie en matière de maintien de la paix, étant actuellement le 21e contributeur mondial et le 3e dans le monde arabe, avec des participations continues depuis 1960.

Saluant les avancées de l’ONU depuis 1945, le ministre a cependant pointé les défis grandissants et la nécessité de réformer l’ordre mondial pour le rendre plus équitable. Il a notamment dénoncé l’incapacité de l’ONU à assurer le respect de ses résolutions face aux violations continues au Moyen-Orient, citant la situation à Gaza comme un défi majeur pour la crédibilité de l’organisation.

Enfin, M. Nafti a exprimé son soutien au thème du « Pacte pour l’avenir », lancé lors du Sommet de l’avenir tenu en septembre 2024 à New York, et salué les documents adoptés, dont le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. Il a cependant insisté sur l’importance d’une mise en œuvre concrète de ces engagements, afin de bâtir un monde plus équitable et durable pour les générations futures.

