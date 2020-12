CÃ©lÃ©bration du Nouvel an : Des idÃ©es de cadeaux pour tous les goÃ»ts et tous les budgets !

Célébration du Nouvel an : Des idées de cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets !

Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion de faire plaisir à ceux qui nous sont chers. Après Noël, une fête de plus en plus présente en Tunisie, le 31 décembre est un évènement pour offrir des cadeaux. D’ailleurs, ce qu’on appelle le « Moussem » a pendant longtemps été perpétué chez les couples, mariés ou fiancés, à cette occasion…

Bijoux, chocolats, objets, vêtements…comme le dit le vieux dicton, « c’est le geste qui compte ». Et les commerçants misent sur cette période pour vendre. Promotions, packages, compositions à la carte… Un grand nombre de produits ont été conçus spécialement pour les fêtes. Plus que 24 heures pour faire votre choix et faire plaisir à vos proches… Afin de vous faciliter la tâche, Gnetnews s’est rendu dans un grand centre commercial afin de vous faire découvrir quelques idées cadeaux.

Pour ceux qui sont encore à court d’idées, vous pouvez opter pour des « coffrets fraicheur », à base de fruits, conçus par une marque tunisienne de cosmétiques. Composés d’un gel douche pour nettoyer la peau en profondeur, un body scrub pour éliminer les cellules mortes, un body splash pour parfumer le corps, et d’une crème de main, ce coffret apportera une note de douceur quotidienne à vos proches. Il couterait en moyenne entre 46 et 56 dinars, nous a indiqué la commerciale.

Pour ceux qui aimeront faire d’une pierre deux coups, ils pourront se rendre chez une célèbre enseigne de parfumerie aux couleurs rose et blanc. Avec une promotion de 40% sur le deuxième parfum, au cas où vous achetez un coffret en premier, vous vous offrirez deux cadeaux pour un prix réduit. C’est une bonne affaire également, pour les femmes qui préparent leur « Zhez » pour le mariage.

Pour les personnes qui souhaitent impressionner leurs femmes ou hommes également, vous pouvez porter votre choix sur une belle montre, une paire de lunettes de soleil de marque, un sac de valeur. D’ailleurs, plusieurs horlogers, opticiens et des enseignes internationales proposent des réductions sur ces produits allant de 20% jusqu’à 70%.

Le chocolat, demeure aussi un cadeau classique et indémodable, qui fera le bonheur des plus gourmands, et aux épicuriens aux becs sucrés. Pour les petits budgets, les promotions envahissent les supermarchés, mais les réductions les plus importantes concerneraient les marques locales de chocolat. L’une d’entre elle propose le kilogramme de fines bouchées de chocolat à 29dt.900, alors que son prix initial était de 34dt990. Un célèbre chocolat italien (49dt.900), présent aussi dans les rayons, affiche quant à lui des tarifs plutôt chers, et inchangés malgré la période des fêtes.

En effet, malgré ces temps moroses, les Tunisiens semblent ne pas perdre le goût pour la fête et les cadeaux…Encore mieux, cette ambiance pesante, pousse visiblement les consommateurs aux achats plaisirs….

Les commerçants ont ainsi tenté de profiter de cette fin d’année, pour optimiser leurs ventes et surmonter la crise. Promotions alléchantes, offres inratables, tous les moyens sont bons pour vendre le plus de produits possibles.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi