Chawki Gaddas alerte sur les violations de la protection des donnÃ©es personnelles des enfants en Tunisie

Chawki Gaddas alerte sur les violations de la protection des données personnelles des enfants en Tunisie

Lors d’une intervention sur Diwan FM, Chawki Gaddas, ancien président de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP) en Tunisie, a tiré la sonnette d’alarme concernant les graves atteintes au droit à la confidentialité des données personnelles, notamment celles touchant les enfants. Gaddas a dénoncé des pratiques inquiétantes, perpétrées aussi bien par des institutions publiques que privées dans le secteur de l’éducation, qui compromettent la sécurité des jeunes.

L’ex-président de l’INPDP a rappelé que l’Instance ne cesse de mettre en garde parents et éducateurs contre les dangers du partage de photos d’enfants, y compris celles de leurs propres enfants, sur les réseaux sociaux. Selon lui, ces publications exposent les mineurs à des risques, en dépit des recommandations de prudence adressées aux familles et aux établissements scolaires.

Le cadre législatif tunisien, avec la loi organique n° 63 de 2004, impose une stricte réglementation sur la publication des données personnelles des enfants. Cette loi interdit la diffusion d’informations ou de photos d’enfants sans l’autorisation expresse du tuteur et, dans certains cas, celle d’un juge de la famille. En cas de non-respect de ces règles, les contrevenants s’exposent à des peines lourdes, allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 dinars. Ce dispositif législatif souligne l’importance de la protection de la vie privée des mineurs pour garantir leur sécurité et leur bien-être.

L’intervention de Gaddas vient rappeler la nécessité d’une vigilance accrue face à la prolifération de contenus exposant des enfants sur les plateformes numériques, un phénomène préoccupant qui interpelle sur la responsabilité de chacun dans la sauvegarde de la vie privée des plus jeunes.

Gnetnews