Cheptel national: Les services vétérinaires renforcent leur vigilance sanitaire

Dans une démarche préventive visant à sécuriser le cheptel national et à protéger la sécurité alimentaire, les services vétérinaires ont porté leur niveau d’alerte et de vigilance épidémiologique à son maximum, annonçant la mobilisation de l’ensemble de leurs structures régionales pour constituer un stock stratégique de vaccins, et ce malgré la stabilité actuelle de la situation sanitaire du cheptel national.

Cette décision a été prise lors d’une session de travail exceptionnelle organisée récemment par la Direction générale des services vétérinaires, réunissant ses structures régionales issues de l’ensemble des gouvernorats du pays.

Une réponse aux maladies animales transfrontalières

Cette réunion a été consacrée à l’évaluation de l’état sanitaire du cheptel, à l’examen de l’état de préparation des structures de terrain, ainsi qu’à la définition d’un ensemble de mesures préventives destinées à limiter la propagation des maladies animales transfrontalières, dont la région enregistre une recrudescence.

La Direction générale des services vétérinaires a souligné que les développements épidémiologiques observés à l’échelle régionale imposent le plus haut niveau de vigilance, rappelant que la protection du cheptel national constitue une responsabilité nationale majeure. Elle a appelé à mobiliser l’ensemble des moyens humains et logistiques disponibles, à intensifier la surveillance épidémiologique active ainsi que les investigations de terrain, et à intervenir sans délai en cas de suspicion, tout en veillant à l’application stricte des mesures de biosécurité.

Sécuriser la chaîne du froid des vaccins face aux coupures d’électricité

La question de la sécurisation des vaccins et de leur efficacité a constitué un axe central des discussions. Des mesures d’urgence ont ainsi été adoptées afin de préserver la continuité de la chaîne du froid, dans un contexte marqué par des coupures récurrentes de courant électrique.

Ces mesures prévoient notamment la vérification permanente de l’état de fonctionnement des équipements de réfrigération et des sources d’énergie de secours (générateurs), l’élaboration de plans d’intervention d’urgence au niveau régional sous la supervision directe des chefs de circonscriptions vétérinaires, ainsi que la sécurisation du stock de vaccins afin de garantir la poursuite des interventions de terrain dans les meilleures conditions.

Adapter les campagnes de vaccination à la vague de chaleur

La session a également examiné les mesures préventives destinées à limiter les répercussions de la vague de chaleur sur le cheptel. Il a été décidé d’adapter les interventions sanitaires et les campagnes de vaccination en fonction des conditions climatiques, tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation et d’accompagnement des éleveurs.

Les autorités ont par ailleurs autorisé la reprise de la vaccination du cheptel dès l’atténuation de la vague de chaleur, afin de renforcer l’immunité préventive des troupeaux.

Une session de formation prévue fin juillet

Pour renforcer la préparation nationale, la Direction générale a invité les chefs de circonscriptions à encourager les vétérinaires du secteur privé à participer activement à la session de formation qu’elle prévoit d’organiser fin juillet, dans le but de consolider le partenariat entre secteurs public et privé et d’unir les efforts face à toute urgence sanitaire.

La réunion s’est conclue par un accord visant à maintenir l’ensemble des services vétérinaires en état de mobilisation permanente, afin de préserver la qualité des indicateurs sanitaires du cheptel national et de le prémunir contre les risques épidémiologiques venus de l’étranger.