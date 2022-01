Chokri Ouaer tacle Mondher KebaÃ¯er

Chokri Ouaer tacle Mondher Kebaïer

L’ex gardien de l’Espérance de Tunis et de l’équipe de Tunisie est intervenu sur le plateau d’Attessiaâ CAN pour parler de l’élimination des Aigles de Cathage de la CAN du Cameroun après la défaite face au Burkina Faso.

Pour Chokri Ouaer, le sélectionneur Mondher Kebaïer devrait arrêter de parler de chiffres et de performances : « De quels statistiques on parle ? Avec lui, la Tunisie a perdu huit matchs. Elle en a gagné 21 dont quatre contre la Mauritanie, Quatre contre la Lybie, deux contre la Zambie et d’autres succès contre Oman, les EAU, le Soudan, la Guinée Equatoriale, la Tanzanie et le Nigeria. Il faut absolument relativiser et voir les choses en face et arrêter de parler de chiffres qui ne veulent pas dire grand chose ».

