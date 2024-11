CL-AFR-J01 : ES Tunis-Djoliba le mardi 26 novembre. Voici le programme

La plus prestigieuse des compétitions interclubs africaines débutera la semaine prochaine. La première journée de la Ligue des champions d’Afrique débutera le mardi 26 novembre. Unique représentant du football tunisien, l’Espérance Sportive de Tunis entamera son aventure en recevant les Maliens de Djoliba à partir de 20h au stade Hammadi Agrebi de Rades. Voici le programme complet.

Groupe A :

TP Mazembe (Rdc) – MC Alger (Alg) 14h

Young Africans (Tan) – Al Hilal Omdurman (Sou) 14h

Groupe B :

Mamelodi Sundowns (Afs) – AS Maniema (Rdc) 17h

Raja Casablanca (Mar) – AS FAR Rabat (Mar) 20h

Groupe C :

Al Ahly (Egy) – Stade d’Abidjan (Ivo) 17h

CR Belouizdad (Alg) – Orlando Pirates (Afs) 20h

Groupe D :

Pyramids (Egy) – Sagrada Esperança (Ang) 17h

Espérance de Tunis (Tun) – Djoliba AC (Mli) 20h