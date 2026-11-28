CL-AFR : Le Club Africain dominÃ© par le Zamalek

Le Club Africain a ratÃ© son entrÃ©e en phase de groupes de la Ligue des champions africaine en sâ€™inclinant face au Zamalek (1-0), ce samedi 28 novembre, au stade international du Caire.

Dans lâ€™autre rencontre de ce groupe B, le MC Alger sâ€™est imposÃ© sur la pelouse de Young Africans (1-0), grÃ¢ce Ã un but de Soufiane Bayazid Ã la 90Ã¨me minute.

Le Zamalek et le MC Alger prennent ainsi les commandes du groupe Ã lâ€™issue de cette premiÃ¨re journÃ©e.