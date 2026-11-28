CL-AFR : L’Esperance sans forcer face Ã Wiliette

L’EspÃ©rance Sportive de Tunis a parfaitement lancÃ© sa campagne en phase de groupes de la Ligue des champions africaine en sâ€™imposant face aux Angolais de Wiliete SC sur le score de 3-0, ce samedi 28 novembre, au stade Hamadi Agrebi de Rades. buts de Ribeiro. Belaili et Jebali.

GrÃ¢ce Ã cette victoire nette, lâ€™EspÃ©rance de Tunis empoche ses trois premiers points dans le groupe A et rÃ©ussit son retour en phase de groupes de la Ligue des champions