CL-AFR : Premier revers de Sundowns ! Voici les rÃ©sultats des matchs de samedi

CL-AFR : Premier revers de Sundowns ! Voici les résultats des matchs de samedi

Voici les résultats des quatre rencontres pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules en Ligue des Champions africaine disputées ce samedi :

Groupe A :

Young Africans (Tan) 3-1 TP Mazembe (Rdc)

Classement : Al Hilal 9 pts, MC Alger 4 pts, Young Africans 4 pts, TP Mazembe 2 pts

Groupe B :

AS FAR Rabat (Mar) 2-0 AS Maniema (Rdc)

Raja Casablanca (Mar) 1-0 Mamelodi Sundowns (Afs)

Classement : AS FAR Rabat 8 pts, Mamelodi Sundowns 5 pts, Raja Casablanca 4 pts, AS Maniema 3 pts

Groupe C :

Orlando Pirates (Afs) 3-0 Stade d’Abidjan (Ivo)

Classement : Orlando Pirates 8 pts, Al Ahly 7 pts, CR Belouizdad 6 pts, Stade d’Abidjan 1 pt