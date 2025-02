CL-AFR : Le tirage au sort aura lieu au Qatar fin février

La Confédération Africaine de Football a communiqué aujourd’hui la date du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Cette cérémonie se déroulera au Qatar le 17 février prochain. Les matches des quarts de finale seront disputés les 01-02 et 08-09 avril.

Voici la liste des clubs qualifiés pour ces quarts de finale à l’issue de la phase de poules :

Groupe A : Al Hilal (Sou), MC Alger (Alg)

Groupe B : AS FAR Rabat (Maroc), Mamelodi Sundowns (Afs)

Groupe C : Orlando Pirates (AFS), Al Ahly (EGY)

Groupe D : Espérance de Tunis (TUN), Pyramids FC (EGY)