CL-AFR : L’Espérance passe dans la douleur, l’USMo éliminée

Après la défaite concédée à Abuja, l’Espérance Sportive de Tunis avait besoin d’une victoire à Rades pour obtenir son billet pour la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique.

Après une première période très moyenne, les Sang et or sont revenus avec plus d’envie et de percussion à la reprise. Les visiteurs se sont rétractés dans leur moitié de terrain, tentant parfois de faire mal en contre attaque, sans jamais inquiéter Debchi.

À quelques minutes de la fin, les Sang et or ont obtenu un penalty très généreux (faute en dehors de la surface de réparation) et le revenant Ben Romdhane s’est chargé de transformer l’occasion en but, qualifiant l’équipe pour la 20ème fois de son histoire à la phase de groupe.

Au Caire, l’USMo n’a pas réalisé l’exploit et a été éliminée par Al Ahly qui s’est imposé (3/0).

GnetNews