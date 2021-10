CL-AFR : L’Etoile du Sahel qualifiée pour la phase de poules

L’Etoile Sportive du Sahel a assuré sa qualification pour la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique après sa victoire, samedi après-midi au stade Ben Jannet de Monastir, face à l’AP Rwanda 4 à 0. Le capitaine, Yassine Chikhaoui, a inscrit deux buts à la 19ème (sur penalty) et à la 47ème minutes. Les troisième et quatrième buts ont été marqués par Mohamed Dhaoui 93′ (sur penalty) et Ali Souma (94′).

Rappelons qu’à l’aller les deux équipes s’étaient quittées sur le score d’un but partout.

GnetNews