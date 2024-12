Classement FIFA : La Tunisie dégringole par rapport à 2023

La classement FIFA des équipes nationales vient d’être publié par l’instance internationale. La sélection tunisienne termine l’année 2024 à la 542ème place et la neuvième en Afrique. C’est la plus mauvaise performance depuis cinq ans. En effet, les Aigles de Carthage étaient 26èmes en 2020. En 2021 et 2022, ils ont fini trentièmes alors que lors de l’exercice 2023 ils ont occupé la 28ème place.

