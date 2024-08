Clôture des candidatures à la présidentielle: 17 dossiers déposés

La période de dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle s’est achevée mardi 6 août 2024, à 18h. Malgré l’expression d’intérêt de plus d’une centaine de prétendants, seuls 17 candidats ont officiellement soumis leurs dossiers à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Parmi ces candidats, cinq ont affirmé avoir des dossiers complets :

1. Kaïs Saïed

2. Zouhair Maghzaoui

3. Ayachi Zammel

4. Dhaker Lahidheb

5. Rakia Hafi

Cependant, douze autres candidats ont déposé des dossiers incomplets :

6. Safi Saïd (absence du bulletin n°3)

7. Neji Jalloul (nombre de parrainages insuffisant)

8. Imed Daïmi (absence du bulletin n°3)

9. Mondher Zenaidi (absence du bulletin n°3)

10. Abdellatif Mekki (absence du bulletin n°3 et interdiction de candidater à vie)

11. Fethi Krimi (nombre de parrainages insuffisant)

12. Hichem Meddeb (nombre de parrainages insuffisant)

13. Abdelfatteh Zmerli (nombre de parrainages insuffisant)

14. Yosri Slimani (nombre de parrainages insuffisant)

15. Béchir Aouani (nombre de parrainages insuffisant)

16. Abir Moussi (absence du bulletin n°3 et des parrainages)

17. Leila Hammami (détails non précisés, condamnée à 8 mois de prison et en fuite)

Dans la soirée, Aymen Boughattas, membre de l’Isie, a confirmé la réception de 17 dossiers et précisé que l’examen de ces candidatures se déroulerait sur quatre jours. La liste préliminaire des candidatures retenues sera annoncée le dimanche 11 août 2024.

