Club Africain : Agrebi et Abderrazzek absents face à l’USMO

Le Club Africain affrontera l’Union Sportive Monastirienne, dimanche à Mustapha Ben Jannet, dans le cadre du choc de la cinquième journée de la Ligue 1. Selon les dernières informations, le coach clubiste, Montassar Louhichi, composera sans Hamza Agrebi et Ghazi Abderrazzek. Le premier sera suspendu et le second est blessé.

