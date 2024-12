Club Africain : Aït Malek déclare forfait pour le derby

L’attaquant du Club Africain n’y arrive pas. Incertain depuis la semaine dernière, Bilel Aït Malek a officiellement déclaré forfait pour le derby de ce dimanche face à l’Espérance Sportive de Tunis.

Le joueur continue à ressentir des douleurs et le staff médical a préféré jouer la prudence et l’épargner de la confrontation avec les Sang et or.

GnetNews