Club Africain : Amri rÃ©silie son contrat ! Ouazzani, Nerier et Ferhi restent

Club Africain : Amri résilie son contrat ! Ouazzani, Nerier et Ferhi restent

Le comité provisoire du Club Africain continue à régler les dossiers des joueurs recrutés durant le mercato hivernal. Selon les dernières informations, Yassine Amri a résilié son contrat et devrait s’engager en faveur d’une équipe tunisienne dans les prochaines heures. Il aurait des contacts avec l’Etoile du Sahel, le CS Sfaxien et son ancien club, l’US Monastir.

Les responsables clubistes ont, en revanche, réussi à garder Ibrahim Ferhi, Chamseddine Nerier et Mohamed Cherif Ouazzani. Le premier finira la saison à l’Olympique de Beja, le second signera pour six mois à l’ES Metlaoui et le troisième portera le maillot de l’AS Rejiche.

