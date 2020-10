Club Africain : Benayada est arrivé ! Les autres suivront

Le nouveau joueur du Club Africain, Houcine Benayada est arrivé ce dimanche à Tunis pour rejoindre ses coéquipiers à partir de lundi et commencer les préparations pour la nouvelle saison. Les autres nouveaux joueurs recrutés par les Rouges et Blancs, à savoir Zinedine Botman et Ibrahim Farhi arriveront avant la fin de la semaine prochaine.

GnetNews