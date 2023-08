Club Africain : Deux joueurs quittent le parc A

Le Club Africain a annoncé le départ de deux de ses joueurs après la fin de leur contrat. Le gardien de but Seifeddine Charfi et le défenseur Ghazi Abderrazak ne porteront plus le maillot clubiste.

Le premier s’est engagé pour une année avec l’US Ben Guerdane, alors que le second est annoncé en pourparlers très avancés avec l’Avenir Sportif de la Marsa.