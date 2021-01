Club Africain-ES Tunis : Voici l’arbitre favori

Le Club Africain et l’Espérance Sportive de Tuni s’affronteront ce samedi dans le cadre de la onzième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Pour ce derby, la Direction nationale d’arbitrage aurait choisi l’arbitre international Naïm Hosni.

D’après Assarih, ce choix est causé par l’indisponibilité de Sadok Selmi et Haythem Guirat, qui iront à la CAN U20 et aussi celle de Youssef Srairi, qui est encore blessé.

GnetNews