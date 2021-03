Club Africain : Le TAS reporte l’examen du dossier Sassraku

L’ex joueur ghanéen du Club Africain avait obtenu gain de cause suite à une plainte déposée contre les Rouges et Blancs en 2020. La FIFA avait ordonné aux clubistes de payer plus de 400 000 dinars (salaires et primes) au défenseur, mais le CA a fait appel.

Le Tribunal Arbitral du Sport annoncé que l’examen du dossier envoyé par le Club Africain aura lieu le 16 avril.

GnetNews