Club Africain : Dix joueurs prolongent leurs contrats

Le Club Africain a annoncé, samedi en début de soirée, sur sa page officielle, la prolongation des contrats de quatre joueurs de l’équipe de Football. Bilel Iffa et Ahmed Laâbidi se sont engagés jusqu’en 2024, Mehdi Ouedherfi jusqu’en 2023 et Ghazi Abderrazzek jusqu’en 2022.

Quelques heures après, la direction du club de Bab Jedid a fait savoir que six autres joueurs ont rempilé. Seifeddine Charfi, Hamza Agrebi, Khalil Kassab et Adem Tatoués jusqu’en 2024, Saber Khelifa jusqu’en 2023 et Adem Garreb jusqu’en 2025.

GnetNews