CM 2022 – Tunisie : Dates des deux prochaines journées

La sélection tunisienne de Football affrontera la Guinée Équatoriale à l’extérieur et la Zambie à Rades lors de la cinquième et la sixième journées des éliminatoires de la coupe du monde. La première rencontre se jouera le 13 novembre et la seconde se déroulera trois jours plus tard.

