CM 2022 : Tunisie – GuinÃ©e EQ : DÃ©clarations d’aprÃ¨s-match

CM 2022 : Tunisie – Guinée EQ : Déclarations d’après-match

La sélection tunisienne de Football a remporté son premier match des éliminatoires de la coupe du monde, vendredi soir à Rades, face à la Guinée Equatoriale (3/0), grâce aux buts de Dylan Bronn, Ellyes Skhiri et Wahbi Khazri sur penalty. Voici les déclarations d’après-match :

Mondher Kebaier : « C’était important pour nous de décrocher la victoire à domicile. Je m’attendais à un match difficile. Nous avons aligné les joueurs les plus compétitifs et voulions exercer un pressing haut pour récupérer la balle rapidement mais notre plan n’a pas marché. En seconde période, nous avons montré le vrai visage de la sélection et les joueurs incorporés ont apporté le plus. Les deux premiers buts inscrits ont permis à l’équipe de gérer la suite de la rencontre sans dépenser beaucoup d’énergie ».

Hamza Mathlouthi : « La première période a été difficile mais après la pause nous avons bien joué. C’est toujours important de démarrer les éliminatoires avec une victoire. Maintenant, il faut se concentrer sur la prochaine rencontre qui s’annonce difficile ».

Ali Maâloul : « La première période a été compliquée surtout que l’adversaire était bien organisé, défendait bien et jouait le contre. En deuxième période, le rendement s’est amélioré et la réussite était au rendez-vous. Maintenant, il faut bien préparer le match de la Zambie ».

Aissa Aidouni : « C’était important pour nous de commencer les éliminatoires par une victoire surtout que nous avons joué à domicile. Il n’y a plus de petites équipes et tous les matchs sont difficiles mais le plus important est la victoire. Nous avons fini par imposer notre jeu et la rencontre s’est soldée par une victoire 3 à 0 ».

Fakhreddine Ben Youssef : « Nous savions que l’adversaire allait fermer le jeu et opter pour le bloc bas. Nous sommes restés concentrés et le premier but a facilité notre tâche. J’espère que nous allons remporter le prochain match pour prendre la tête du groupe ».

Seifeddine Jaziri : « Le plus important était de décrocher la victoire. La première période a été compliquée mais après la pause, nous avons assuré l’essentiel. La prochaine rencontre sera difficile et importante pour la suite des éliminatoires ».