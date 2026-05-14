CM 2026 : Les Ã‰tats Unis assouplissent les conditions d’obtention de visa

14-05-2026

Agences- Les Ã‰tats-Unis ont annoncÃ© un assouplissement de leur systÃ¨me de caution bancaire imposÃ© dans le cadre des demandes de visa touristique pour les supporters de plusieurs pays souhaitant assister aux matches de la Coupe du monde 2026 sur le sol amÃ©ricain.

Le DÃ©partement dâ€™Ã‰tat amÃ©ricain a prÃ©cisÃ© que cette caution a Ã©tÃ© supprimÃ©e pour les dÃ©lÃ©gations des sÃ©lections qualifiÃ©es au Mondial ainsi que pour les supporters ayant dÃ©jÃ  acquis des billets via le programme Â«Â Pass FIFAÂ Â».

Dans le cadre de sa politique migratoire plus restrictive, lâ€™administration de Donald Trump avait imposÃ© aux ressortissants de 50 pays Ã©mergents une caution comprise entre 5 000 et 15 000 dollars pour lâ€™obtention dâ€™un visa.

Cette mesure avait suscitÃ© de nombreuses critiques, notamment de la part de supporters souhaitant se rendre aux Ã‰tats-Unis pour assister Ã  la Coupe du monde, jugeant cette caution dissuasive, malgrÃ© la promesse de son remboursement Ã  leur retour.

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