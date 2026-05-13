CM 2026-SuÃ¨de : Voici les 26 joueurs sÃ©lectionnÃ©s

Le sÃ©lectionneur de la SuÃ¨de Graham Potter a communiquÃ© aujourd’hui la liste de la sÃ©lection suÃ©doise pour la Coupe du Monde 2026.

La SuÃ¨de sera le premier adversaire de la sÃ©lection tunisienne au Mondial.

Ce match sera disputÃ© le 15 juin Ã 03h00 du matin.

La liste des 26 joueurs de la SuÃ¨de comprend les noms suivants avec entre autres le joueur d’origine tunisienne Yasin Ayari :

Gardiens : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) et Jacob ZetterstrÃ¶m (Derby County)

DÃ©fenseurs : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmunsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor LindelÃ¶f (Aston Villa), Eric Smith (Sankt. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo) et Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Milieux : Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Elliot Stroud (MjÃ¤llby), Jesper KarlstrÃ¶m (Udinese), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos) et Mattias Svanberg (Wolfsbourg)

Attaquants : Taha Ali (MalmÃ¶), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor GyÃ¶keres (Arsenal), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Gustaf Nilsson (FC Bruges), Alexander Isak (Liverpool) et Benjamin Nygren (Celtic Glagsow)