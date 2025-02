CM2026-Argentine : Scaloni annonce que Messi voudrait disputer le tournoi

Dans une interview accordée la chaîne argentine DSports, le sélectionneur des champions du monde Lionel Scaloni a confié que Lionel Messi entendait bien défendre son titre en 2026 : « La première chose à dire, c’est que lui et ses coéquipiers sont conscients qu’il reste encore un temps raisonnable, et lui et les autres veulent jouer la Coupe du monde. Mais pour y parvenir, il faut ensuite voir comment le temps passe, comment on y arrive ». La star de l’Inter Miami, qui fêtera ses 39 ans en cours de tournoi, sait déjà que le staff technique compte sur lui. Et alors qu’Angel Di Maria a fait ses adieux à la sélection, Scaloni a estimé que « c’est aussi le moment de donner des opportunités aux jeunes qui n’y sont pas encore allés ». Sans donner de noms précis.