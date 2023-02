CMC 2022 : Maâloul marque, mais Al Ahly en prend quatre contre le Real

Sans Karim Benzema et Thibaut Courtois, le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs face à Al-Ahly grâce à Vinicius, Valverde et Rodrygo contre un but de Maaloul (2-1). Le Real rejoint les Saoudiens d’Al-Hilal en finale. Les joueurs de Carlo Ancelotti tenteront de remporter leur cinquième couronne mondiale depuis 2014.

