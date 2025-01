CMR sur l’assainissement et la gestion des déchets

Le lundi 6 janvier 2025, le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé une réunion ministérielle consacrée à la gouvernance et à l’efficacité de la gestion des déchets et de l’environnement. La réunion visait à explorer des solutions pour améliorer la coordination entre les différents acteurs et à renforcer la gestion du secteur.

Dans son discours d’ouverture, le Chef du gouvernement a rappelé l’importance de la préservation de l’environnement, un droit constitutionnel que l’État et ses institutions doivent garantir, notamment en luttant contre les causes de la pollution. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance dans ce domaine, en assurant une gestion plus intégrée des déchets et en développant des modèles de villes durables et résilientes, alliant attractivité, innovation et une gestion responsable des ressources naturelles et humaines.

Principaux objectifs et décisions prises lors de la réunion :

-Révision du cadre juridique et institutionnel: Il est prévu d’adapter le cadre législatif et institutionnel pour faire face aux défis environnementaux actuels et accélérer la mise en œuvre de projets en lien avec la gestion des déchets.

-Mise en place de solutions durables pour les déchets: La création d’une nouvelle stratégie de gestion des déchets, incluant le recyclage et la valorisation, avec l’adoption des dernières technologies pour une gestion écologique et responsable.

Mise en œuvre de programmes concrets:

-Création d’unités de traitement des déchets: En collaboration avec les ministères de l’Agriculture et des Ressources en eau, des zones seront dédiées à la construction de ces unités dans les différentes régions.

– Amélioration des sites de décharges: La réunion a également proposé une révision du système des décharges municipales, notamment en regroupant celles voisines afin de réduire l’impact environnemental et les coûts de gestion.

– Soutien aux municipalités: Un financement exceptionnel sera attribué aux municipalités pour renforcer la coopération entre le secteur public et privé dans la gestion des déchets, avec un accent particulier sur la surveillance et l’amélioration de l’exploitation des sites.

Infrastructures pour la gestion des déchets:

Un programme pour le tri sélectif des déchets sera mis en place, en commençant par les grands producteurs et les espaces fermés. Parallèlement, un plan sera élaboré pour régler la situation des décharges régionales et fournir des financements pour leur gestion et transformation.

Éducation et sensibilisation:

Un programme spécial sera lancé pour sensibiliser la population à l’importance de la gestion des déchets, avec des campagnes d’information et de formation pour garantir la durabilité et la propreté des villes.

Lutte contre l’utilisation du plastique à usage unique:

La réunion a également insisté sur l’accélération des procédures pour interdire la production, la distribution et l’importation des sacs en plastique à usage unique, renforçant ainsi les efforts pour une économie circulaire.

Gnetnews