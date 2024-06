Collision entre une voiture et une rame de métro à La Manouba : perturbations sur la ligne 4

La Société des Transports de Tunis a annoncé qu’un accident s’est produit ce matin, lundi 10 juin à 10h40, impliquant une voiture et une rame de métro de la ligne 4 au niveau du complexe universitaire de La Manouba. L’accident a entraîné le déraillement de la première voiture du métro et l’interruption de la circulation. Selon les premières informations, la voiture s’est engagée dans un sens interdit au niveau du croisement avec les rails sans remarquer l’arrivée du métro. Aucun passager du métro n’a été blessé, mais des dommages matériels ont été constatés sur les deux véhicules et le conducteur de la voiture ainsi que son passager ont été blessés.

À la suite de cet incident, la société a rapidement mis en place des bus pour assurer la liaison entre les stations « Slimane Kahia » et « Kheireddine ». Une intervention rapide a permis de rétablir la circulation sur un seul trajet entre ces stations à partir de 11h25, avant un retour à la normale dans les deux directions à partir de 12h25.

Parallèlement, une équipe d’enquêteurs de la Société des Transports de Tunis s’est rendue sur les lieux pour évaluer la situation et déterminer les causes exactes de l’accident.

