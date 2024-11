COMESA : La Tunisie renforce ses relations avec le Burundi, le Kenya et Madagascar

Lors d’une cérémonie organisée au palais présidentiel en l’honneur des délégations participant au Sommet du COMESA à Bujumbura, le Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a transmis ses salutations à son homologue tunisien, Kais Saied, par l’intermédiaire de Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger. Le Président burundais a également réitéré ses félicitations pour la récente réélection de M. Saied.

Le 29 octobre 2024, en marge de la 19e session ordinaire de la Conférence ministérielle du COMESA, M. Nafti a rencontré son homologue burundais, Albert Shingiro. Les deux responsables ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales, en mettant l’accent sur la coopération économique. À l’issue de cette rencontre, un mémorandum d’entente a été signé pour établir un cadre de consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays, favorisant une collaboration accrue dans les domaines économique et commercial ainsi que dans le dialogue sur les enjeux régionaux et internationaux.

Le ministre tunisien a également discuté avec le Premier ministre et ministre des Affaires Étrangères du Kenya, Musalia Mudavadi, soulignant l’importance de préparer la prochaine rencontre bilatérale pour approfondir la coopération dans les secteurs économique, commercial et scientifique.

Enfin, une rencontre avec son homologue malgache, Rasata Rafaravavitafica, a permis d’explorer les bases d’une coopération renforcée entre la Tunisie et Madagascar, en particulier dans les secteurs économiques, touristiques et miniers, répondant ainsi aux priorités de développement des deux pays.

