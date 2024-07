Concours de la 6ème: Résultats accessibles via SMS

Le ministère de l’Éducation a récemment annoncé une nouvelle option pour les candidats au concours d’accès à la 6ème année, session 2024, afin de recevoir leurs résultats en avant-première. À partir d’aujourd’hui, mardi 2 juillet, à 10h00, les candidats peuvent s’inscrire au service SMS en envoyant un message au 85005 avec le texte « SIX », suivi d’un espace et du numéro d’inscription à six chiffres indiqué sur leur convocation.

Cette initiative permettra aux candidats de recevoir leurs résultats détaillés avant leur publication officielle. Les résultats seront également disponibles le même jour sur le site www.6web.tn.

Cette démarche vise à faciliter l’accès aux résultats et à assurer une transparence accrue dans le processus de sélection des élèves de la 6ème année.

Gnetnews