Condamnation de Sonia Dahmani : Huit mois de prison dans l’affaire « Heyla leblad »

La Cour d’appel de Tunis a prononcé, mardi 10 septembre 2024, une peine de huit mois de prison ferme à l’encontre de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, dans le cadre de l’affaire dite « Heyla leblad ». Plus tôt dans la soirée, la cour avait suspendu l’audience, laissant les avocats et la famille de l’accusée anticiper un verdict pour le lendemain.

Sonia Dahmani avait déjà été condamnée en première instance, le 6 juillet dernier, à un an de prison ferme. Son arrestation, survenue le 11 mai 2024, avait créé une onde de choc dans le pays. Ce jour-là, les forces de l’ordre avaient mené une intervention musclée pour l’appréhender alors qu’elle s’était réfugiée à la Maison de l’avocat de Tunis, après avoir fait l’objet d’un mandat d’amener suite à une déclaration médiatique. La police avait pénétré dans les locaux pour l’arrêter.

