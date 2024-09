Conseil des ministres: Lutte contre la spéculation et réforme de l’éducation

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé hier après-midi une réunion du Conseil des ministres. Lors de cette session, il a souligné la nécessité de renforcer les efforts pour assurer le respect de la loi, notamment face à la persistance des pratiques de spéculation et la pénurie de produits de première nécessité tels que le lait, le sucre et les viandes blanches. Il a dénoncé ces pratiques comme des tentatives délibérées de provoquer des tensions et des désordres à des fins politiques.

Le Président a également exprimé ses inquiétudes quant aux cartels et aux lobbyistes liés à des intérêts étrangers, qui cherchent, selon lui, à compromettre le mouvement de libération nationale et à empêcher le peuple tunisien de jouir de sa souveraineté et de mettre fin aux réseaux de corruption.

Il a affirmé que l’État tunisien ne restera pas inactif et que la loi sera appliquée de manière équitable à tous. Il a réitéré le droit légitime du peuple tunisien à décider de son avenir.

Lors de la réunion, le Conseil a discuté d’un projet de décret relatif à l’organisation du Conseil supérieur de l’éducation. Le Président a insisté sur l’importance de cette institution constitutionnelle, soulignant que l’avenir de la Tunisie dépend d’un système éducatif national accessible à tous, capable de protéger l’esprit des dérives et de défendre la liberté de pensée.

Il a également noté la symbolique de la présentation de ce décret à l’occasion de la rentrée scolaire, après la finalisation du rapport sur la réforme du système éducatif. Il a affirmé que la Tunisie, après le 25 juillet, avance vers l’avenir avec une révolution législative visant à répondre aux attentes du peuple tunisien et à éliminer les législations antérieures qui, bien que prétendument faites au nom du peuple, servaient en réalité les intérêts d’une minorité impliquée dans la corruption et les réseaux de trahison.

Dans le même contexte, le Président a insisté sur le renforcement des mesures de sécurité autour des établissements scolaires pour protéger les élèves contre les risques liés à la consommation de drogues et à la violence. Il a également appelé à des solutions urgentes et transparentes pour les enseignants temporaires, les surveillants et les conseillers pédagogiques, en veillant à l’équité et à la justice.

