Conseil des ministres : Présentation des principaux projets économiques et sociaux pour 2025

Sous la présidence de Kamel Maddouri, Chef du gouvernement, le Conseil des ministres s’est tenu ce jeudi 10 octobre 2024 au palais du gouvernement à la Kasbah. Plusieurs projets stratégiques pour l’année 2025 ont été abordés, notamment le projet de loi de finances, le projet de budget économique, ainsi qu’un projet de loi fondamentale sur les conseils locaux, régionaux et des gouvernorats.

Le projet de loi de finances 2025

Kamel Maddouri a mis l’accent sur l’importance du projet de loi de finances, qui doit consolider les fondations de l’État social tout en stimulant l’investissement public et privé. Ce projet vise à encourager l’inclusion économique et financière des personnes à revenus modestes, à soutenir les start-ups et à promouvoir des secteurs innovants comme l’économie verte et les énergies renouvelables. L’objectif est aussi d’accélérer la transformation des entreprises vers des modèles économiques plus durables.

Le projet du budget économique 2025

Ce budget inclut une analyse de la situation économique actuelle et propose des scénarios pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie des citoyens. Il s’inscrit dans une vision nationale de développement régional et sectoriel, conformément aux orientations du Président de la République.

Autres points à l’ordre du jour

– Un décret visant à réviser la loi de finances complémentaire de 2014 pour supprimer un article qui pénalise certaines catégories de commerçants et artisans.

– Un projet de loi pour l’approbation d’un prêt signé avec la Banque africaine de développement pour soutenir la compétitivité des entreprises et la création d’emplois.

– Diverses mesures pour soutenir les agriculteurs touchés par la sécheresse, ainsi que pour améliorer les services de santé dans les régions intérieures, notamment à travers des projets financés par des prêts et des dons étrangers.

Le Conseil des ministres a aussi pris connaissance des préparatifs du recensement général de la population et des logements pour 2024, une opération clé pour orienter les futures politiques sociales et économiques du pays.

